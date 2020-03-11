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      Медведчук і депутати ОПЗЖ відвідали Москву: "Слуга народу" пропонує їх відправити на карантин

      - Читать новость на русском
      Віктор Медведчук і депутати від ОПЗЖ під час візиту до Москви / Пресслужба ОПЗЖ

      Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що після поїздки до Москви Віктор Медведчук і решта депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" мають пройти карантин. Крім того, їх слід перевірити представникам СБУ.

      Напередодні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" та їхній лідер Віктор Медведчук відвідали Москву. Там останій зустрівся зі своїм кумом – президентом Росії Володимиром Путіним, а парламентарі зустрілись зі своїми колегами з Держдуми.

      Детальніше! Медведчук зустрівся з Путіним: говорили про нормандський формат

      Голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що після такої поїздки політики мають проходити карантин, передає Укрінформ.

      А чому ні? Вони поїхали... Ви ж знаєте, що пан Разумков зранку видав указ про те, що не можна їздити за кордон з метою зниження ризиків захворювання. Вони їздили ...туди, де є багато захворілих. Я думаю, що там – високі ризики. Вони мають проходити карантин не в стінах Верховної Ради,
      – зауважив нардеп.

      Зверніть увагу! Станом на 11 березня у Росії зареєстровано 20 випадків зараження коронавірусом. З них 17 є громадянина Росії, ще двоє – громадяни Китаю та один – Італії. Власне, наразі найбільше людей захворіло на коронавірус у Китаї, а серед європейських країн перше місце посідає Італія.

      Арахамія додав, що також необхідно направити запит у Службу безпеки України щодо законності цієї поїздки.

      "Вони їдуть у країну-агресор, якісь перемовини, щось фотографують. Я взагалі не розумію, чи взагалі законно це чи незаконно. Треба це перевіряти. Точно треба робити якийсь запит у Службу безпеки України та надати юридичну консультацію. Це має дуже поганий вигляд". – підкреслив керівник "Слуги народу".

      У Верховній Раді, зі свого боку, заявили, що вони не уповноважували нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" зустрічатися з представниками Держдуми Росії та безпосередньо Володимиром Путіним. У парламенті повідомили, що такі заходи відбулися виключно з ініціативи представників ОПЗЖ.

      Цікаво! Йому треба, то нехай їде на парад у Москву, – Арахамія про скандальну заяву Рабіновича

      Що відомо про Віктора Медведчука: відео 

       

      По всій Україні ввели карантин через коронавірус
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Віктор Медведчук Україна – Росія Москва Опозиційна платформа – За життя Давид Арахамія Слуга народу Новини України Новини політики
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