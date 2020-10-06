Верховна Рада наприкінці 2020 року може розглянути питання про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. У грудні завершується термін дії закону про особливий статус Донбасу.

Альтернативних законопроєктів з питання Донбасу Рада не розглядала. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Якщо не буде запропоновано інших ініціатив від народних депутатів, від президента про врегулювання аспектів управління частинами Донецької та Луганської областей, то, ймовірно, приймуть рішення про продовження дії цього закону,

– зазначив Разумков.

Нагадаємо, 6 вересня 2014 року парламент прийняв закон про особливий статус Донбасу. Його на розгляд нардепів вніс п'ятий президент Петро Порошенко. Передбачалося, що закон діятиме протягом трьох років. Потім його дію продовжували.

Що цьому передувало