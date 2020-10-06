Єрмак провів таємну зустріч у Ватикані, – ЗМІ
Андрій Єрмак у Ватикані провів зустріч віч-на-віч з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном. Про цей візит голови Офісу Президента заздалегідь не повідомляли.
Єрмак їздив у Ватикан: що відомо
Одноденна поїздка української делегації у складі віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та глави Офісу Президента Андрія Єрмака на Апеннінський півострів була насиченішою, а делегація численнішою, ніж про це інформували на сайті ОПУ, пише ZN.UA.
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У розпорядженні видання є програма візиту. З неї відомо, що після двох півгодинних зустрічей в МЗС Італії, де представники України провели бесіди з главою зовнішньополітичного відомства цієї країни Ді Майо і генеральним директором департаменту політики та безпеки Карді, Єрмак вирушив до Ватикану.
Там він зустрівся тет-а-тет з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.
З української сторони не було перекладача, його забезпечила інша сторона. Крім того, решта членів делегації в цей час знайомилися з місцевими пам'ятками на площі Пантеон.
Хто організував зустріч з держсекретарем Святого Престолу
За інформацією дипломатичних джерел, до підготовки візиту не залучали ані український МЗС, ані посольства України в Італії та при Святому Престолі.
Основну роль в організації та підготовці зустрічі глави ОП з Пароліном відіграв Клаудіо Гуджеротті. Він у 2015 – 2020 роках був Апостольським Нунцієм (послом) в Україні.
Джерела повідомляють, що у Гуджеротті склалися довірчі особисті відносини з Єрмаком. Тому він виконав його прохання.
Ще 4 липня Гуджеротті отримав призначення до Великої Британії. Однак наразі перебуває у Ватикані на самоізоляції через коронавірус.
Завдяки авторитету та довірі зі сторони Папи Франциска Гуджеротті вдалося домовитися про зустріч віч-на-віч з держсекретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.
Про що могли говорити Єрмак та Паролін
Ймовірно, однією з основних тем зустрічі було обговорення та узгодження найбільш прийнятної кандидатури посла України при Святому Престолі. Нагадаємо, ця посада вакантна вже понад рік – з липня 2019 року.
В ОП бачать значний посередницький потенціал, зокрема й гуманітарний, в можливому залученні Ватикану до врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі.
Співрозмовники видання припускають, що Україна сподівається на підтримку держсекретаря Ватикану у тому, аби Папа Франциск безпосередньо закликав президента Росії Путіна до прояву гуманності та розблокування й сприянню обміну заручниками на Донбасі.
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Що відомо про Кардинала Пароліна?Його вважають однією з найвпливовіших фігур Святого Престолу та можуть призначити архієпископом Венеції. Це у майбутньому дасть йому можливість взяти участь у конклаві кардиналів кандидатом на пост Папи Римського.
Кардинал також є одним з найсильніших дипломатів Ватикану і представляв інтереси Святого Престолу у низці чутливих питань. Мовиться про організацію діалогу з Північною Кореєю, мирний процес на Близькому Сході, відновлення прямих контактів Ватикану з Китаєм.