Рада не отримувала пропозицій про кадрові зміни в Кабміні, – Разумков
Дмитро Разумков заявив, що пропозицій про дострокове припинення повноважень певного міністра від нардепів або подань від прем’єра до Ради не надходило. Напередодні парламентарі говорили про можливі кадрові зміни в економічному блоці уряду.
Голова Ради Дмитро Разумков прокоментував інформацію про можливі кадрові зміни в уряді виданню "Українські новини".
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Щодо посилення Кабміну, поки що пропозицій про дострокове припинення повноважень того чи іншого міністра від депутатів або подань від самого прем’єра не надходило,
– зазначив Разумков.
Коментуючи співпрацю парламенту та Кабміну, спікер зауважив, що "бувають ситуаційні моменти", не завжди є розуміння між комітетом і профільним міністерством.
"Завжди є дискусії, іноді навіть занадто жорсткі. Якщо ми говоримо про прем'єр-міністра, то у мене особисто з ним і людські, і професійні взаємини, на мій погляд, абсолютно нормальні", – сказав глава Ради.
Нагадаємо, раніше кілька нардепів заявили про ймовірність кадрових змін в уряді.
Зверніть увагу Арахамія прокоментував чутки про звільнення з посад 3-х міністрів
Чому виникли розмови про звільнення міністрів
- Давид Арахамія 29 серпня повідомив про можливі зміни в уряді Шмигаля. За його прогнозами, ротації можуть відбутися щодо двох або трьох міністерств з економічного блоку.
- Згодом слова Арахамії про можливі зміни в уряді підтвердив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. Корнієнко зауважив, що президентська політсила має питання до роботи податкової та митниці. Якщо ці питання не будуть вирішені, парламент може змінити очільників Мінекономіки та Мінфіну.