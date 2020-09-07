Дмитро Разумков заявив, що пропозицій про дострокове припинення повноважень певного міністра від нардепів або подань від прем’єра до Ради не надходило. Напередодні парламентарі говорили про можливі кадрові зміни в економічному блоці уряду.

Голова Ради Дмитро Разумков прокоментував інформацію про можливі кадрові зміни в уряді виданню "Українські новини".

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Щодо посилення Кабміну, поки що пропозицій про дострокове припинення повноважень того чи іншого міністра від депутатів або подань від самого прем’єра не надходило,

– зазначив Разумков.

Коментуючи співпрацю парламенту та Кабміну, спікер зауважив, що "бувають ситуаційні моменти", не завжди є розуміння між комітетом і профільним міністерством.

"Завжди є дискусії, іноді навіть занадто жорсткі. Якщо ми говоримо про прем'єр-міністра, то у мене особисто з ним і людські, і професійні взаємини, на мій погляд, абсолютно нормальні", – сказав глава Ради.

Нагадаємо, раніше кілька нардепів заявили про ймовірність кадрових змін в уряді.

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