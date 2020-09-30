Верховна Рада України 30 вересня ухвалила заяву, якою не визнає легітимність "місцевих виборів" в окупованому Криму та Севастополі. За відповідну заяву проголосували 276 народних депутатів.

Результати так званих виборів є юридично нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством. Про це заявили на засіданні парламенту 30 вересня, повідомляє 24 канал.

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Верховна Рада подякувала міжнародним партнерам, які заявили про невизнання легітимності "місцевих виборів" у Криму. Парламент також закликав міжнародні парламентські організацій "дати оцінку незаконним діям Росії" щодо проведення "виборів" на українських територіях.

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