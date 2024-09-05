Рада підтримала призначення Андрія Сибіги на посаду глави МЗС

Президент Зеленський вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Андрія Сибіги новим очільником МЗС. 5 вересня у парламенті відбулося голосування.

Відомо, що кандидатуру Андрія Сибіги підтримала більшість нардепів. За нього віддали 258 голосів.

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В Україні з'явився новий очільник МЗС

Зазначимо, що до 5 вересня 2024 року Андрій Сибіга був заступником очільника МЗС. На цій посаді чиновник перебуває з квітня цього року.

Раніше з травня 2021 по квітень 2024 року Сибіга був заступником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Перед цим з 2016 року був призначений надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині.

Зазначимо, що Сибіга здобув освіту за спеціальностями "правознавство" та "міжнародні відносини" у Львівському державному університеті імені Івана Франка. Працювати почав у 1997 році на посадах аташе, третього секретаря, другого секретаря Міністерства закордонних справ України. Працював у посольстві України в Польщі, радником-посланником посольства України в Польщі.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 вересня, Рада підтримала звільнення Дмитра Кулеби з посади очільника МЗС. За проголосували 240 депутатів.