Рада підтримала призначення Віталія Коваля головою Фонду держмайна

Верховна Рада України призначила голову Рівненської ОВА Віталій Коваля керівником Фонду держмайна. На цій посаді він замінить Рустема Умєрова, який очолив Міноборони.

Про результати голосування щодо призначення Коваля на посаду голови Фонду державного майна України повідомив нардеп Ярослав Железняк. Як свідчить повідомлення депутата, "за" проголосувало 279 нардепів, пише 24 Канал.

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Коваль заявив про перезавантаження роботи Фонду

Коваль був начальником Рівненської ОВА понад 4 роки. У своїх соцмережах він прокоментував призначення на посаду глави Фонду державного майна.

Коваль наголосив, що важливо перезавантажити роботу Фонду.

Саме на цю установу і на мене, як нового керівника, покладається велика відповідальність – працювати на перемогу України. Завдання, щоб всі кошти, згенеровані фондом, йшли на обороноздатність і зміцнення держави,

– зазначив він.

До вересня 2023 року головою Фонду держмайна був Рустем Умєров. Однак він очолив Міноборони після відставки Олексія Резнікова.

Крісло глави ФДМУ пропонували очільниці Антимонопольного комітету України Ользі Піщанській.

Піщанська відмовилася від нової посади й згодом покинула Антимонопольний комітет. Замість неї АМКУ очолив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Що відомо про Коваля