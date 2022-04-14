Рада підтримала законопроєкт про позбавлення зрадників державних нагород

13 квітня парламент підтримав законопроєкт про позбавлення зрадників державних нагород. Згідно з ним, коло осіб, яке несе загрозу інтересам державної безпеки, позбавлять раніше присвоєних державних нагород.

За законопроєкт № 6163 проголосували народні депутати у першому читанні.

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Зрадників позбавлятимуть державних нагород

За словами першого віцеспікера парламенту та одного з ініціаторів проєкту Олександра Корнієнка, всіх, хто проявив зневагу до територіальної цілісності, суверенітету України, позбавлятимуть державних нагород за поданням Верховної Ради або РНБО до Президента України.

Остаточне рішення про позбавлення нагороди ухвалює глава держави.

За 30 років незалежності багато хто був відзначений державними нагородами. Але неприпустимо, щоб ці відзнаки залишалися у тих, хто підтримує російську агресію та не визнає суверенітет України,

– підкреслив Корнієнко.

На яких підставах позбавлятимуть державних нагород:

популяризація або пропаганда державних органів країни-агресорки та її посадових осіб;

виправдання, визнання правомірності або публічне заперечення збройної агресії Росії, анексії української території, порушення територіальної цілісності та суверенітету України;

участь у збройної агресії проти України або окупаційних силах чи адміністраціях агресора.

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