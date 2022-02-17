Рада підтримала звільнення Сенниченка з посади глави Фонду держмайна

Верховна Рада 17 лютого підтримала звільнення Дмитра Сенниченка з посади глави Фонду держмайна. Таке рішення схвалили 318 нардепів.

Звільнили Сенниченка на засіданні Верховної Ради у четвер, 17 лютого. До речі, раніше парламентарі вже пробували відставити чиновника, однак їм не вистачило голосів, повідомляє 24 канал.

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Деталі про попереднє голосування за звільнення Сенниченка

27 січня, коли нардепи голосували на відставку Сенниченка, самого політика у Раді не було. Голосування провалилося через несправність апарату "Рада". Для того, щоб ще раз розглянути це питання, Сенниченко мав знову написати заяву на звільнення.

Після провалу голосування голова Фонду держмайна одразу з'явився у парламенті й написав нову заяву. Він наголосив, що наразі не розраховує на іншу посаду, бо хоче провести час з дружиною та дітьми. Однак Сенниченко готовий допомагати наступному голові Фонду.

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