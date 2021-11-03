Рада планує позбавити ОАСК права скасовувати рішення Кабміну
Джерело:Верховна Рада
Нардепи підтримали законодавчу ініціативу про позбавлення Окружного адміністративного суду Києва права скасовувати рішення Кабінету Міністрів. Планується, що такі повноваження матиме лише Верховний Суд.
Президентський законопроєкт №5067 ухвалили 254 депутати наразі лише у першому читанні.
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Що передбачає законопроєкт
Документом пропонується визначити, що Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження нормативно-правових актів:
- Кабінету Міністрів,
- міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади,
- Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України.
Пропонується виключити відповідні категорії справ з виключної підсудності Окружного адміністративного суду Києва. Судом апеляційної інстанції у зазначених вище справах є Велика палата Верховного суду.
Також цим законопроєктом уточнюється значення терміну "нормативно-правовий акт" для цілей Кодексу адміністративного судочинства України.
Що це означає
Як пояснили у Центрі протидії корупції, ОАСК не буде розглядати оскарження нормативно-правових актів Кабміну, Нацбанку, міністерств та інших органів виконавчої влади. Оскільки його територіальна юрисдикція поширюється на Київ, то законопроєкт пропонує новий порядок.
Саме підсудність скандального ОАСК і є однією з підстав для критики суду. Адже через можливість безконтрольно впливати на ключові процеси в країні, цей суд і став тим правовим монстром, якого ми маємо досі,
– наголосили у ЦПК.
Відтак, законопроєкт передбачає, що спори з вищевказаними суб'єктами будуть підсудні Верховному Суду як першій інстанції.