Рада підтримала призначення Костіна новим генпрокурором України

Верховна Рада призначила Андрія Костіна новим генеральним прокурором України. "За" проголосували 299 нардепів.

Новим генпрокурором став Андрій Костін

Попередньо правоохоронний комітет Ради провів засідання, де учасники підтримали постанову президента та погодились призначити Костіна на посаду генпрокурора України.

Раніше Зеленський відправив до Ради постанову про призначення Костіна

Генпрокурора призначили на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що під кінець обговорення у залу Ради прийшов і Президент України. Він не виступав, лише подивився голосування та пішов.



Андрій Костін став новим генпрокурором України / Фото телеграм Ярослава Железняка



Як проголосували нардепи за призначення Костіна / Фото Ярослава Железняка

Що потрібно знати про нового генпрокурора

Андрій Костін є народним депутатом України, членом фракції "Слуга народу", головою комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Юрист, закінчив Одеський державний університет імені Мечникова.

У Раді попередньо збирали підписи за призначення генпрокурором нардепа від "Слуги народу" Андрія Костіна.

Цікаво, що Костін претендував на посаду керівника САП, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

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