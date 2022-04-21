Верховна Рада продовжить воєнний стан в Україні з 25 квітня. Мовиться про 30 днів.

Про це 21 квітня повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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"Рада продовжила дію воєнного стану в Україні з 5:30 25 квітня ще на 30 діб", – написав Гончаренко.

Обмеження воєнного стану

Під час воєнного стану діє низка обмежень. Зокрема, заборонено організовувати масові заходи, мирні збори та мітинги. Крім цього, діють такі правила:

не можна скасувати повноваження президента, уряду, Верховної ради, омбудсмена, судів, органів прокуратури тощо;

заборонено вносити правки до Конституції України та Криму;

не є законними будь-які вибори та референдуми;

заборонено обмежувати права та свободи людини та громадянина. Мовиться про рівні права, неможливість позбавлення громадянства, невід'ємне право на життя, право на свободу та особисту недоторканність;

заборонено використовувати режим воєнного стану, щоб застосовувати тортури, жорстоке поводження чи покарання, які принижують людську гідність.

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