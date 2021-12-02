Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік. Це означає, що він буде чинним до 31 грудня 2022 року включно.

Це сталося під час пленарного засідання парламенту в четвер, 2 грудня. Відповідний законопроєкт розглядали за скороченою процедурою.

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У "Слузі народу" закликали до голосування

Перед ухваленням законопроєкту до парламентарів звернувся "слуга народу" Андрій Костін. Він очолює комітет Ради з питань правової політики. Нардеп закликав підтримати рішення, аби продовжити переговорний процес у Тристоронній контактній групі й на рівні нормандського формату. Мовляв, саме цей документ є базою перемовин щодо досягнення миру на Донбасі й відновлення територіальної цілісності України.

Результати голосування в цілому:

за – 317 нардепів;

317 нардепів; проти – 21;

21; утрималися – 9;

9; не голосували – 23.

Цим законом можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини

Проти висловилися 14 депутатів від голосу "Голосу" (інші були відсутні або не голосували), 5 представників "Батьківщини", а також 2 позафракційних.

Закон про особливий статус Донбасу: що треба знати

Закон, створений у рамках Мінських домовленостей, ухвалили ще у вересні 2014 року. В ньому мовилося про запровадження особливого порядку місцевого самоврядування для окремих районів Донецької та Луганської областей. Документ набув чинності 18 жовтня 2014 року – на 3 роки. Після цього нардепи наприкінці щороку продовжували термін його дії.

Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування на окупованих територіях Донбасу почне діяти лише тоді, коли окупанти виведуть з України усі свої війська. Україна має отримати контроль над окупованими територіями, повинне відбутися повне припинення вогню. Тільки за таких умов на Донбасі можна буде провести вибори.