Верховна Рада 25 листопада підтримала приєднання України до Керівного комітету Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії. Держава стала десятою учасницею механізму.

Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

Що передбачає рішення Верховної Ради?

У середу, 25 листопада, парламент підтримав приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.

Документ передбачає, що Україна отримає статус члена Керівного комітету. Це дозволить нашій державі брати участь у формуванні політики діяльності Спецтрибуналу, затвердженні його бюджету та розв'язанні адміністративних питань.

Законопроєкт підтримали 293 народні депутати.

Рішення парламенту привітав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він нагадав, що для початку практичної роботи Спецтрибуналу наступного року необхідно щонайменше 16 ратифікацій від держав-учасниць.

Сьогоднішнє рішення наближає нас до цієї мети. Україна буде не спостерігачем, а проактивним учасником. І саме Україна має моральне право ініціювати такі історичні процеси,

– підкреслив очільник МЗС.

Нагадаємо, Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії був створений для притягнення до відповідальності найвищого політичного та військового керівництва держави-агресорки. Його завдання – розслідувати конкретні рішення та накази, які призвели до початку війни проти України. Адже Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції, щоб судити вище керівництво Росії саме за злочин агресії.

Спецтрибунал має забезпечити незалежне та неупереджене розслідування, кримінальне переслідування і судовий розгляд справ проти посадовців, причетних до розв'язання війни. Угоду про його створення 25 червня 2025 року підписали президент Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у Страсбурзі.