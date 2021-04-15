Рада схвалила закон про інститут старост

Верховна Рада 15 квітня схвалила закон щодо розвитку інституту старост. Згідно з документом, права та обов'язки старост розширили.

За законопроєкт №4535 проголосували 239 народних депутатів. Рішення схвалили на позачерговому засіданні.

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Головним завданням законопроєкту є удосконалення правового регулювання інституту старост задля його подальшого розвитку.

Що передбачає документ

Згідно з законопроєктом, староста представляє інтереси жителів окремого старостинського округу, здійснює комунікацію між владою та громадою села чи селища. Крім того, він має організовувати різноманітні заходи у своєму окрузі, відстежувати проблеми громади та пропонує варіанти їх вирішення.

Документ передбачає, що старости надаватимуть адміністративні послуги громадянам, або виконувати окремі завдання адміністратора.

Для утворення старостинського округу в населеному пункті має проживати від 500 осіб. До речі, законопроєкт дозволяє обирати старост у містах, які не є адміністративним центром.

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Як обиратимуть старосту

Кандидатуру старости на розгляд сільської, селищної чи міської ради вносить сільський, селищний чи міський голова за результатами громадського обговорення. Його проводять у межах відповідного старостинського округу. Призначають старосту на час роботи відповідної ради.

Зауважимо, кандидатуру, яку раніше не підтримали, не можна повторно вносити на розгляд, протягом періоду скликання відповідної ради.