Рада схвалила закон про національний спротив і збільшила чисельність ЗСУ

Народні депутати 16 липня проголосували за президентський законопроєкт "Про основи національного спротиву". Документ №5557 ухвалили у другому читанні та в цілому.

Він містить норми про територіальну оборону, а також пов'язаний зі законопроєктом №5758 щодо збільшення чисельності Збройних сил України на 11 тисяч осіб.

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Про територіальну оборону

Цілями проєкту закону є визначення правових та організаційних засад національного спротиву, основ його підготовки та ведення, завдань і повноважень сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву,

– йдеться у пояснювальній записці.

Законом також визначено:

склад, мету і завдання національного спротиву;

основи побудови, організації та ведення територіальної оборони та руху опору;

порядок підготовки громадян України до національного спротиву;

організацію системи керівництва національним спротивом;

порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони Збройних сил України, добровольчих формувань територіальних громад та руху опору;

повноваження сил безпеки та сил оборони, державних органів, органів місцевого самоврядування з питань національного спротиву;

порядок підготовки, розгортання та ведення територіальної оборони України;

фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного спротиву;

соціальний і правовий захист осіб, які беруть участь у національному спротиві;

відповідальність за порушення законодавства та інших нормативно-правових актів з питань національного спротиву.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного спротиву планується здійснювати за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством України джерел.

Прихильники законопроєкту вважають, що ухвалення документу та втілення його положень дадуть можливість швидко зміцнити оборону держави та перетворити тероборону на частину всеохопної системи оборони, яка буде в кожному населеному пункті.

Збільшення чисельності ЗСУ

Проєкт закону складається з дев'яти розділів та 26 статей. Передбачається, що він набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Окрім цього, 325 народних обранців проголосували за законопроєкт №5558 щодо збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців у зв’язку з прийняттям закону "Про основи національного спротиву".

Відтак, чисельність Збройних сил збільшать до 261 тисячі осіб.

Для реалізації цього закону в 2022 році знадобиться 2,5 мільярда гривень.

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