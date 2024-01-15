Телеканал "Рада" без конкурсу уклав договір з ТОВ Кінокіт на майже 105 мільйонів гривень

Компанія Кінокіт уклала договір з державним телеканалом "Рада". Він передбачає вироблення 62 тисяч хвилин телепродукту, які обійдуться у 104,9 мільйона гривень.

Про відповідну угоду стало відомо завдяки системі Prozorro. У ній зазначається, що державний мовник, телеканал "Рада", уклав на майже 105 мільйонів гривень договір, пише 24 Канал. Він передбачає виробництво телепрограм для телемарафону "Єдині новини", знятих ТОВ Кінокіт.

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Це вже другий договір за два роки

Звернімо увагу, що торік у січні "Рада" також укладала договір з ТОВ Кінокіт. Він теж передбачав виробництво контенту, який транслюватимуть в ефірі телемарафону, але на 2023 рік. Тоді сума угоди складала 120 мільйонів гривень.

І все було б нічого, якби не один цікавий момент. Ще тоді журналісти Bihus.info опублікували розслідування. У ньому розповідали про те, що ТОВ Кінокіт пов'язане з колишнім заступником глави Офісу Президента Кирилом Тимошенком через його дружину Олену.

На новий тендер і його переможця відреагував народний депутат Ярослав Железняк. Він також здивований тим, що переможця знайшли відразу, і що для цього навіть не проводили конкурсу.

І не повірите, але вже одразу і переможець без конкурсу є: Компанія Кінокіт… пов'язана з вже ексзаступником голови ОП Кирилом Тимошенко…

– написав Железняк у телеграмі.

Він наголосив, що 105 мільйонів гривень – дві третіх від загального бюджету телеканалу "Рада".

Звернімо увагу на договір, укладений з компанією Кінокіт. Він передбачає, що кожна хвилина продукту, знятого для каналу "Рада", обходитиметься у 1692 гривні. Ну і загалом майже 105 мільйонів гривень за 62 тисячі хвилин продукту будуть оплачені з кишені платників податків.

За 5 місяців витратили чверть мільярда на серіали

На це також раніше звернув увагу Ярослав Железняк. Він нагадав, що Олександра Ткаченка звільнили з посади міністра культури саме через скандал із закупівлею серіалів. Відтак, після його звільнення варто було очікувати на зміни, але ж ні.

Знаєте на яку суму було зроблено оплат на закупівлю саме серіалів з 27 липня по сьогодні (27 грудня – 24 Канал)? На 248,4 мільйона гривень,

– обурено написав народний депутат.

Він підкреслив, що майже чверть мільярда бюджетних гривень пішли на виробництво різних серіалів. І це після заяви Володимира Зеленського та звільнення Олександра Ткаченка.