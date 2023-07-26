Рада Україна – НАТО й визнання Італією Голодомору геноцидом: звернення Зеленського за 26 липня

Президент України Володимир Зеленський 26 липня записав традиційне вечірнє звернення до українців. У ньому він розповів про наслідки російської ракетної атаки, яка була вдень та ввечері цього дня.

Президент також розповів, що Італія визнала голодомор геноцидом українців. Окрім того, він розповів про результати Ради Україна – НАТО.

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Наслідки ракетної атаки росіян

Глава держави зазначив, що цей день варто завершити особливою подякою всім нашим воїнам ППО за кожну збиту російську ракету. За його словами, наразі дані що збитих об'єктів ще уточнюються.

За попередніми доповідями, лише протягом сьогоднішнього ракетного нальоту вдалося збити понад 30 ракет – абсолютну більшість із тих, що були застосовані проти нас.Є кілька влучань, є й падіння уламків ракет. Але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити. ППО – молодці! – зазначив Зеленський.

Він також подякував кожному й кожній, хто береже українське небо, і наголосив, що українці щодня працюють для того, щоб у наших воїнів було більше й більше можливостей для захисту нашої держави, міст і людей.

Звернення Зеленського за 26 липня: дивіться відео

Засідання Ради Україна – НАТО

Президент підкреслив, що цього дня також відбулось перше екстрене засідання Ради Україна – НАТО. Він наголосив, що домовлявся про це засідання з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і буквально за кілька днів зібрали Раду.

На рівні Альянсу чітко засуджені російські атаки проти нашої держави, проти наших портів. Обговорили, які конкретно дії можуть повернути спокій і передбачуваність Чорноморському регіону,

– розповів він.

Він також подякував всім за змістовну роботу Ради Україна – НАТО, наголосивши, що всі країни-члени відреагували на прохання України досить оперативно.

Зверніть увагу! У підсумку засідання Ради Україна – НАТО було ухвалено рішення щодо посилення Альянсом розвідки в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників, після виходу Росії з зернової угоди.

Окрім того, генсек НАТО засудив вихід Росії із "зернової ініціативи" та повідомив, що Альянс продовжує активізуватися на користь України.

Водночас Зеленський назвав засідання Ради Україна — НАТО потужним. Він подякував генсеку Столтенбергу та його заступнику.

Визнання Італією Голодомору геноцидом

Зеленський наголосив, що сенат Італії ухвалив 26 липня рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. За його словами, цей крок є дуже важливим.

Важливо, що визнання світом історичної правди про Голодомор стає дедалі впевненішим – крок за кроком ми забезпечимо повне визнання цієї правди,

– наголосив президент.

Довідково! Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що сенат Італії ухвалив рішення про визнання Голодомору 1932 – 1933 року геноцидом українського народу. Він зазначив, що за відповідне рішення проголосували 130 депутатів.

Подякував італійцям за це рішення й глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що називати речі своїми іменами – це ключ, який дозволить запобігти повторенню жахливих злочинів.

Підготовка до Кримської платформи

Глава держави наголосив, що провів кілька важливих нарад щодо підготовки міжнародних заходів у серпні, зокрема Кримської платформи.

Готуємо й перелік деокупаційних кроків для Криму. Комплексних: і безпекових, і економічних, і соціальних. Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України. Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію, – зауважив він.

Зеленський запевнив, що Крим, як і вся Україна, буде вільним від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом. Він сказав, що Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує.

Наостанок президент заінтригував, що цього дня були дуже непогані результати у наших хлопців на фронті. Однак про деталі пообіцяв розповісти згодом.