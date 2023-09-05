Рада відновила е-декларування, однак головна правка не набрала голосів

Станом на 5 вересня Рада відновила е-декларування. "За" віддали свої голоси 329 народних обранців.

Однак головна правка – щодо негайного відкриття декларацій – не набрала достатньої кількості голосів. Її підтримали лише 199 парламентарів.

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Як голосували за цю правку:

117 зі 191 нардепа від "Слуги народу";

22 з 22 від "ЄС";

5 з 13 від "Батьківщини";

15 з 21 від "Платформи за життя та мир";

17 з 17 від "Голосу";

1 з 9 від "Відновлення";

8 з 11 від "За майбутнє";

7 з 16 від "Довіри"

7 з 17 від позафракційних.

Що означає відновлення електронного декларування

Рішення, яке ухвалили 5 вересня, передбачає, що подавати декларації доведеться не лише за 2023 рік, але й за 2022 та 2021 роки. Окрім того, відновлять спецперевірки. Тим часом військові, які беруть участь у бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів після завершення бойових дій або демобілізації.

До слова, раніше у G7 привітали прогрес щодо відновлення декларування для українських посадовців.