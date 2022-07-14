Рада збільшила видатки на пенсії і соцвиплати – найбільше передбачили для переселенців

Верховна Рада на нещодавньому засіданні ухвалила зміни до держбюджету на 2022 рік. Як наслідок – збільшилися видатки на фінансування соціальних програм і пенсій.

Як розповіла міністерка соціальної політики України Марина Лазебна, ця стаття витрат збільшилася на 73,8 мільярда гривень.

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За її словами, навіть в умовах війни український уряд працює над тим, щоб максимально залучати кошти, зокрема міжнародні, і підтримувати свою економіку. Адже сильна економіка – це не лише потужна армія, але й виконання соціальних зобов'язань.

Найбільше фінансування було передбачено на програму допомоги внутрішньо переміщеним особам і виплату пенсій,

– розповіла Лазебна.

Що буде із субсидіями

Міністерка наголосила, що кошти на субсидії зараз є. Уряд розуміє, що рано чи пізно прийде опалювальний сезон і на тлі втрати роботи та доходів люди потребуватимуть допомоги.

"Ми фінансово забезпечуємо програму субсидій і кажемо людям, що ми її не скорочуємо і не зменшуємо", – додала вона.

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Як зростатимуть мінімальна пенсія та соціальні виплати

Попри війну, розв'язану росією, Україна продовжує збільшувати розмір мінімальної пенсії, а також соціальних виплат. Розповідаємо, як вони змінюватимуться упродовж 2022 року. На українців упродовж цього року очікують 5 підвищень. Вони стосуватимуться як пенсій, так і соціальних виплат, гарантованих державою. Зауважимо, що одна з них уже була в липні.

Мінімальна пенсія зросте

1 липня – 2 027 гривень;

1 жовтня 2 680 гривень; 3 000 гривень;

1 грудня 2 093 гривні; 2 500 гривень.

Пояснюємо, що за цифри. Передовсім слід нагадати, що 1 січня 2022 року вперше підвищили мінімальну пенсію. Тоді вона становила 1 934 гривні. А от у липні відбулось наступне підвищення до 2 027 гривень. Сума ця вибрана не випадково. На неї вплинуло підвищення прожиткового мінімуму. Тож і мінімальна пенсія зросла.

Уже 1 жовтня має зрости мінімальна заробітна плата. Мовитиметься про 6,7 тисячі гривень. Водночас мінімальна пенсія повинна бути не нижчою за 2 680 гривень. Але таку суму отримають не всі пенсіонери. Йдеться лише про тих, хто не працює та досягнув 65 років або більше. Ще одна умова – досягнення страхового стажу: 35 років для чоловіків і 30 – для жінок.

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