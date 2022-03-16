Рада зробила останній крок до приєднання України енергосистеми Європи

Розмір державних гарантій, під які "Укренерго" може залучити фінансування німецької Кредитної установи з відновлення (KfW), збільшено на мільярд гривень.

Фінансування збільшено 823,68 мільйона гривень до 1 млрд 939,08 мільйона гривень, відповідний закон про виправлення до держбюджету-2022 (№7167) Верховна Рада ухвалила у вівторок, 15 грудня, 342 голосами.

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Відповідно до нього кошти залучаються для реалізації проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)" та проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської об'єднаної енергосистеми)".

Збільшення держгарантій для "Укренерго" здійснено шляхом зниження на таку саму суму – до 26 мільярдів 306,85 мільйона гривень гарантій щодо інших проєктів.

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