Рада має намір впорядкувати розміщення зовнішньої реклами: що зміниться

Народні депутати 3 червня підтримали у першому читанні законопроєкт № 5094. Він передбачає врегулювання галузі зовнішньої реклами в Україні.
Відповідний законопроєкт підтримали 334 народних обранці. Ініціаторкою документу стала заступниця голови Верховної Ради, народна депутатка від "Батьківщини" Олена Кондратюк.
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Автори проєкту закону наголосили, що закон "Про рекламу", який наразі діє в Україні, ухвалили ще 1996 року. Відтоді галузь реклами значно змінилася. А особливо ці зміни торкнулися зовнішньої реклами.
Як зазначили у пояснювальній записці до законопроєкту, у сфері розміщення зовнішньої реклами склався цілий комплекс проблем, які потребують законодавчого регулювання. Мовиться про:
- невизначеність порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами,
- відсутність єдиного узгодженого і комплексного законодавчого порядку регулювання розміщення зовнішньої реклами.
Через це є значні ризики виникнення корупції у сфері регулювання розміщення зовнішньої реклами на місцевому рівні.
Що пропонує законопроєкт
- встановлює критерії й вимоги щодо ідентифікації реклами;
- визначає вимоги щодо розміщення соціальної реклами;
- розширює перелік вимог і обмежень щодо розміщення зовнішньої реклами;
- врегульовує порядок розміщення реклами на транспортних засобах тощо.
Також документ передбачає запровадження кодування кожного рекламного засобу штрих-кодом, який міститиме відомості про власника та конструкцію.