Рада має намір впорядкувати розміщення зовнішньої реклами: що зміниться

Народні депутати 3 червня підтримали у першому читанні законопроєкт № 5094. Він передбачає врегулювання галузі зовнішньої реклами в Україні.

Відповідний законопроєкт підтримали 334 народних обранці. Ініціаторкою документу стала заступниця голови Верховної Ради, народна депутатка від "Батьківщини" Олена Кондратюк.

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Автори проєкту закону наголосили, що закон "Про рекламу", який наразі діє в Україні, ухвалили ще 1996 року. Відтоді галузь реклами значно змінилася. А особливо ці зміни торкнулися зовнішньої реклами.

Як зазначили у пояснювальній записці до законопроєкту, у сфері розміщення зовнішньої реклами склався цілий комплекс проблем, які потребують законодавчого регулювання. Мовиться про:

невизначеність порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами,

відсутність єдиного узгодженого і комплексного законодавчого порядку регулювання розміщення зовнішньої реклами.

Через це є значні ризики виникнення корупції у сфері регулювання розміщення зовнішньої реклами на місцевому рівні.

Що пропонує законопроєкт

встановлює критерії й вимоги щодо ідентифікації реклами;

визначає вимоги щодо розміщення соціальної реклами;

розширює перелік вимог і обмежень щодо розміщення зовнішньої реклами;

врегульовує порядок розміщення реклами на транспортних засобах тощо.

Також документ передбачає запровадження кодування кожного рекламного засобу штрих-кодом, який міститиме відомості про власника та конструкцію.