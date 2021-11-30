Рада звернулася до Кабміну з вимогою створення Держслужби України у справах дітей

Верховна Рада звернулася до Кабінету міністрів з вимогою створити Державну службу України у справах дітей. Вона стане центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав неповнолітніх.

Відповідну постанову №6135 ініціювали профільний підкомітет у справах сім'ї та дітей, а також члени ТСК зі захисту прав дитини. Під час засідання 30 листопада документ підтримали 349 нардепів.

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Розгалужена система органів державної влади, які опікуються питаннями захисту прав дітей (6 міністерств, органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади), відсутність єдиного центрального органу виконавчої влади, який мав би опікуватися питаннями захисту прав дітей, призводить до бюрократичного хаосу та перешкоджає своєчасному та повному розв'язанню питань в цій надчутливій сфері,

– зазначається у постанові.

Чим займатиметься Держслужба у справах дітей:

дієва система моніторингу неблагополучних сімей;

надання реальної допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах;

оперативне ухвалення рішення в інтересах дитини;

підтримка сімейних форм виховання;

розвиток соціальних послуг для дітей.

Дієва система захисту дітей у країні відсутня

Кабінет Міністрів України у місячний термін має поінформувати Верховну Раду України про виконання цієї постанови.

Очільник ТСК із захисту прав дитини Павло Сушко наголосив, що відсутність єдиної державної політики у сфері захисту дитинства призвела до виникнення системних проблем.

До цього рішення ми як члени профільного ТСК прийшли складним шляхом пошуку такої форми роботи, яка б давала змогу розв'язати проблеми дитини комплексно. Безумовно поштовхом стали ті жахливі випадки з дітьми, які останнім часом спостерігаємо,

– сказав народний депутат.

Павло Сушко нагадав, що у пожежі на Хмельниччині через халатність батьків загинули 4 дітей. У Кривому Розі мати довела 15-річну дівчинку з інвалідністю до виснаження.

"Усі ці випадки свідчать про те, що дієва система захисту дітей у країні відсутня", – наголосив він.