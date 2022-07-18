Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики

Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади глави Міністерства соціальної політики України. Лазебна очолювала Мінсоцполітики з березня 2020 року.

Рада прийняла заяву про відставку Лазебної

За звільнення Марини Лазебної з посади міністра соціальної політики України проголосувало 277 депутатів, повідомляє 24 канал. Лазебна ще 15 липня подала заяву про відставку.

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Марина Лазебна у фейсбуці прокоментувала рішення депутатів прийняти її заяву про відставку.

Цей персональний рік я прожила ось так. Втомлена, але щаслива, що від мене є користь людям. Нашим неймовірним, мужнім, щирим, найкращим у світі людям,

– написала вона.

Проєкт Постанови про відставку Лазебної подала скандальна Галина Третьякова. Раніше вона цинічно прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова у чаті партії "Слуга народу", зазначивши, що "на одного ворога менше".

Слід нагадати, що восени 2021 року на Банковій почали шукати заміну Лазебній. Крісло міністерки захиталося через її стосунки з головою комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галиною Третьяковою.

Третьякова буцімто мала конфлікт з Лазебною. Окрім цього, міністеркою були незадоволені й інші нардепи.

Шмигаль прокоментував відставку Лазебної

Рішення Верховної Ради погодити відставку Марини Лазебної прокоментував глава уряду Денис Шмигаль. Прем'єр зазначив, що уряд з Лазебною запустив низку програм для підтримки громадян.

Два роки роботи в умовах пандемії, 145 днів – під час повномасштабної війни. Уряд спільно з Мінсоцполітики з Мариною Володимирівною на чолі запустив низку програм для підтримки громадян. Попри всі виклики, ми послідовно підвищували пенсії та соціальні виплати. У пілотних регіонах запрацювала Єдина інформаційна система соціальної сфери. Багато важливої і зразкової роботи було зроблено. Дякуємо пані міністру за результативну працю,

– написав Шмигаль.

Лазебну замінить Оксана Жолнович

Очільницею Міністерства соціальної політики, ймовірно, стане керівниця Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента Оксана Жолнович. Про це повідомив нардеп Ярослава Железняк, зазначивши, що це відбудеться скоро.

Нардеп Олексій Гончаренко також повідомив, що Оксана Жолнович – кандидатка на пост міністра соціальної політики. За його словами, Рада планує 19 липня розглянути її призначення.

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