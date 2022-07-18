Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики
Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади глави Міністерства соціальної політики України. Лазебна очолювала Мінсоцполітики з березня 2020 року.
Рада прийняла заяву про відставку Лазебної
За звільнення Марини Лазебної з посади міністра соціальної політики України проголосувало 277 депутатів, повідомляє 24 канал. Лазебна ще 15 липня подала заяву про відставку.
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Марина Лазебна у фейсбуці прокоментувала рішення депутатів прийняти її заяву про відставку.
Цей персональний рік я прожила ось так. Втомлена, але щаслива, що від мене є користь людям. Нашим неймовірним, мужнім, щирим, найкращим у світі людям,
– написала вона.
Проєкт Постанови про відставку Лазебної подала скандальна Галина Третьякова. Раніше вона цинічно прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова у чаті партії "Слуга народу", зазначивши, що "на одного ворога менше".
Слід нагадати, що восени 2021 року на Банковій почали шукати заміну Лазебній. Крісло міністерки захиталося через її стосунки з головою комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галиною Третьяковою.
Третьякова буцімто мала конфлікт з Лазебною. Окрім цього, міністеркою були незадоволені й інші нардепи.
Шмигаль прокоментував відставку Лазебної
Рішення Верховної Ради погодити відставку Марини Лазебної прокоментував глава уряду Денис Шмигаль. Прем'єр зазначив, що уряд з Лазебною запустив низку програм для підтримки громадян.
Два роки роботи в умовах пандемії, 145 днів – під час повномасштабної війни. Уряд спільно з Мінсоцполітики з Мариною Володимирівною на чолі запустив низку програм для підтримки громадян. Попри всі виклики, ми послідовно підвищували пенсії та соціальні виплати. У пілотних регіонах запрацювала Єдина інформаційна система соціальної сфери. Багато важливої і зразкової роботи було зроблено. Дякуємо пані міністру за результативну працю,
– написав Шмигаль.
Лазебну замінить Оксана Жолнович
- Очільницею Міністерства соціальної політики, ймовірно, стане керівниця Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента Оксана Жолнович. Про це повідомив нардеп Ярослава Железняк, зазначивши, що це відбудеться скоро.
- Нардеп Олексій Гончаренко також повідомив, що Оксана Жолнович – кандидатка на пост міністра соціальної політики. За його словами, Рада планує 19 липня розглянути її призначення.
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