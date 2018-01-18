17:56
18 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійний відбір до мерії Росії. Негарячі страхи Якутії
Вєсті Кремля
23:01, 17 січня
Вєсті. UA. Неприборкані фантазії Луценка. Добкін став духовним
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Рада прийняла закон про приватизацію держпідприємств: що зміниться

14:36, сьогодні 380 Читать новость на русском
Верховна Рада проголосувала за приватизацію держпідприємств
Верховна Рада проголосувала за приватизацію держпідприємств

Верховна Рада прийняла закон про приватизацію державного майна. Відтак100 підприємств підлягають приватизації у 2018 році. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів.

Закон встановлює спрощену класифікацію об'єктів приватизації на об'єкти малої та великої приватизації; вимоги до покупців об'єктів приватизації та обмеження щодо їх участі у приватизації; відповідальність за недостовірність, неповноту представлених документів; розширено коло об'єктів, які можуть підлягати приватизації, передає "РБК-Україна".

Читайте також: Рада ухвалила законопроект про реінтеграцію Донбасу

У проекті закону було понад 700 правок. Проект був розширений, до нього були внесені положення і долучені питання приватизації комунального майна, повідомляє "Громадське".

"Сам сенс закону залишився незмінним: приватизація спрощується, ми йдемо назустріч інвесторам, скорочуємо терміни подачі документів", – розповів в.о. глави Фонду державного майна Віталій Трубаров

Також у законі про приватизацію держпідприємств змінюється підхід до продажу малих і великих підприємств. Новий закон чітко встановлює 11 місяців для об'єктів великої приватизації та 5 місяців для малої.

Якщо вартість активів підприємства за останній рік перевищила 250 мільйонів гривень, то це об'єкт великої приватизації, який буде продаватися з залученням радника, усе менше – це мала приватизація, яка буде проходити виключно на електронних платформах.

Читайте також: Українська економіка може зростати вдвічі швидше: прогноз Світового банку

Документ також встановлює чіткий порядок приватизації; вимоги до формування і затвердження переліків об'єктів, що підлягають приватизації; порядок прийняття рішення про приватизацію. Ініціювати приватизацію об'єктів зможуть державні органи приватизації, уповноважені органи управління, інші суб'єкти управління об'єктами державної власності або покупці.

У першому читанні Верховна Рада прийняла законопроект ще 9 листопада 2017 року. Новий закон про приватизацію змінює 7 чинних законів.

Теги: Верховна Рада Новини політики Приватизація
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Закон о реинтеграции Донбасса – козырь в руках Волкера на переговорах с РФ
сьогодні, 16:55 Закон о реинтеграции Донбасса – козырь в руках Волкера на переговорах с РФ
Олег Пономарь 944
Що спільного у бізнесі Порошенка та Януковича і до чого тут Ахметов
сьогодні, 16:00 Що спільного у бізнесі Порошенка та Януковича і до чого тут Ахметов
Сергій Лещенко 711
Турчинов пояснив, як закон про реінтеграцію Донбасу вплине на дії Кремля в Україні
сьогодні, 17:36 Турчинов пояснив, як закон про реінтеграцію Донбасу вплине на дії Кремля в Україні
240
СММ-ників Порошенка звинувачують в крадіжці фото: деталі
сьогодні, 17:13 СММ-ників Порошенка звинувачують в крадіжці фото: деталі
380
Генерал-губернатор Канади привезла Порошенкові
сьогодні, 15:47 Генерал-губернатор Канади привезла Порошенкові "фантастичний" подарунок
3517
В Межигір'ї поставили пам’ятник Януковичу у незвичній позі: фото
 28 серпня 2017 , 08:11
"Плювок в обличчя українцям": довкола новорічного концерту "Інтера" розгорається скандал
 29 грудня 2017 , 15:46
Марина Ектон, яка купила маєток Кардашян, була секретаркою генпрокурора Піскуна: подробиці
 9 листопада 2017 , 12:39
Коли найкраще купувати долари та яким буде курс гривні в 2018 році: прогнози та припущення
6 січня , 22:51
В Україні зросла максимальна допомога при безробітті
 2 грудня 2017 , 22:12
Українцям у Польщі платять удвічі більше після запровадження безвізу
 18 липня 2017 , 21:22
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук