Рада прийняла закон про приватизацію держпідприємств: що зміниться

Верховна Рада прийняла закон про приватизацію державного майна. Відтак100 підприємств підлягають приватизації у 2018 році. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів.

Закон встановлює спрощену класифікацію об'єктів приватизації на об'єкти малої та великої приватизації; вимоги до покупців об'єктів приватизації та обмеження щодо їх участі у приватизації; відповідальність за недостовірність, неповноту представлених документів; розширено коло об'єктів, які можуть підлягати приватизації, передає "РБК-Україна".

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У проекті закону було понад 700 правок. Проект був розширений, до нього були внесені положення і долучені питання приватизації комунального майна, повідомляє "Громадське".

"Сам сенс закону залишився незмінним: приватизація спрощується, ми йдемо назустріч інвесторам, скорочуємо терміни подачі документів", – розповів в.о. глави Фонду державного майна Віталій Трубаров

Також у законі про приватизацію держпідприємств змінюється підхід до продажу малих і великих підприємств. Новий закон чітко встановлює 11 місяців для об'єктів великої приватизації та 5 місяців для малої.

Якщо вартість активів підприємства за останній рік перевищила 250 мільйонів гривень, то це об'єкт великої приватизації, який буде продаватися з залученням радника, усе менше – це мала приватизація, яка буде проходити виключно на електронних платформах.

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Документ також встановлює чіткий порядок приватизації; вимоги до формування і затвердження переліків об'єктів, що підлягають приватизації; порядок прийняття рішення про приватизацію. Ініціювати приватизацію об'єктів зможуть державні органи приватизації, уповноважені органи управління, інші суб'єкти управління об'єктами державної власності або покупці.

У першому читанні Верховна Рада прийняла законопроект ще 9 листопада 2017 року. Новий закон про приватизацію змінює 7 чинних законів.