"Голод скасує санкції": Радбез ООН провів засідання через припинення зернової угоди

У п'ятницю, 21 липня, відбулося чергове засідання Ради Безпеки ООН. Мета обговорення – вихід Росії із зернової угоди.

Зернова угода припинила діяти 17 липня. Того дня на Кримському мосту пролунали вибухи, а Росія традиційно у всьому звинуватила Україну. Кремль відмовився продовжувати зернову угоду, тому члени Радбезу ООН провели нове засідання, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Зернова угода ще не похована: Зеленський поговорив з Ердоганом

Наслідки припинення зернової угоди

У липні в Радбезі ООН головує Велика Британія. Запит на проведення засідання щодо наслідків припинення зернової угоди надіслали Франція та Еквадор, які мали консультації з цього питання з українською делегацією.

Так, було ухвалено рішення про проведення засідання 21 липня о 17:00. У повідомленні щодо оголошення засідання мовилося, що Радбез обговорить гуманітарні наслідки переривання Росією Чорноморської зернової ініціативи.

Росія хоче влаштувати голод

Країна-агресор в Радбезі ООН продовжує робити цинічні заяви. До слова, Росія офіційно вкотре повторила меседж, що вважає воєнними цілями всі судна, які йдуть до українських портів. Тому такі цілі окупанти вважають цілком законними для здійснення атак.

Цинічна заява Росії на Радбезі ООН: дивіться відео

Постпред України Сергій Кислиця прокоментував заяви країни-агресора й заявив, що Росія навмисно хоче влаштувати голод, аби світ почав відмовлятися від санкцій. Кислиця наголосив, що перші дні після відмови Росії від Чорноморської зернової ініціативи "однозначно засвідчили підґрунтя цього підступного кроку". Ворог почав підступно обстрілювати портову інфраструктуру, аби знищити врожай.

Лише протягом 18 – 20 липня, за словами Кислиці, Росія використала 56 крилатих ракет різних типів – "Калібр", "Онікс", Х-22, "Іскандер", Х-59 та 87 "Шахедів". Унаслідок цинічних атак було знищено 60 тисяч тонн збіжжя, 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, а також зернові термінали, резервуари та причали.

У підтвердження своїх слів, Кислиця також процитував російську пропагандистку Симоньян, яка відкрито заявила:

"Уся наша надія на голод... Це означає, що зараз почнеться голод, і вони знімуть санкції, і будуть з нами дружити, тому що зрозуміють, що це необхідно".

Окрім того, це підтверджує і сам заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський. Він в ультимативній формі заявив, що країна повернеться до зернової угоди лише за умови:

виведення всіх операцій із російським зерном з-під санкцій;

повернення для російських банків, які торгують сільгосппродукцією, платіжної системи SWIFT;

зняття обмежень на постачання у Росії сільгосптехніки та запчастин до неї;

поліпшення умов фрахтування, страхування суден та відповідної логістики;

безперебійного функціонування аміакопроводу Тольятті – Одеса;

розблокування російських активів, пов'язаних із сільським господарством;

забезпечення гуманітарного характеру "зернового коридору".

Депортація українських дітей

Голова Червоного Хреста Білорусі днями визнав, що краде дітей з України. Кислиця закликав посадових осіб ООН звернути увагу на такі заяви. Зокрема – спеціального представника генерального секретаря з питань дітей і збройних конфліктів.

Постпред України в ООН наголосив, що посадові особи Білоруського національного комітету Червоного Хреста публічно зізналися у причетності до незаконного масового насильницького вивезення дітей з окупованих територій України. Тому Україна закликає відреагувати на це.

Закликаю належним чином відстежувати цю разючу ситуацію та доповісти про неї,

– заявив Кислиця.

Що заявили представники США та ЄС щодо припинення зернової угоди

Постпред США наголосила, що заяви Росії щодо зупинення зернової ініціативи не обґрунтовані жодними правовими підставами. У США вважають, що Кремль просто шантажує світ та створює умови для того, аби продавати власний врожай за вищими цінами.

"Давайте будемо відвертими, Росія не має жодних законних підстав для призупинення участі в цій угоді. Вони хочуть, аби ви повірили, що санкції заблокували їхній експорт, але це дуже далеко від істини – вони експортували більше зерна, ніж будь-коли раніше, і за вищими цінами", – наголосила постпред США.

Вона заявила, що ООН, Туреччина й Україна публічно повідомили про прагнення продовжити зернову угоду. Натомість Росія скасовує домовленість, щоб шантажувати увесь світ.

Разом з тим, постійний представник ЄВ при ООН заявив, що намір Росії "атакувати всі судна", які прямують до українських портів, ставить під загрозу представників будь-якої країни.

Тобто тепер усі ми – потенційні мішені російської агресії,

– заявив постпред ЄС.

Окрім того, заступниця Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло розкритикувала Росію за атаку на портову інфраструктуру України. Вона наголосила, що через удар по продовольчій безпеці в Україні зростають ціни на продовольство по всьому світу, посилюючи енергетичну та фінансову кризи.