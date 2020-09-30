Країни-члени Радбезу ООН 29 вересня провели закриті консультації щодо ситуації навколо Нагірного Карабаху, в якому тривають бої між арміями Вірменії та Азербайджану.

Радбез ООН закликає Вірменію й Азербайджан негайно припинити бойові дії. Про це заявив журналістам очільник Радбезу у вересні, постійний представник Нігеру при ООН Абду Абаррі, пише УНІАН.

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За підсумками закритих консультацій Абаррі заявив таке:

"Члени Радбезу ООН підтримують звернення генерального секретаря (мовиться про генсека ООН Гутерреша, – 24 канал) до сторін конфлікту щодо негайного припинення бойових дій, зниження напруженості й повернення до переговорів без зволікань".

Раніше Генсек ООН у розмові з президентами Вірменії та Азербайджану закликав до припинення вогню.

Абаррі додав, що за необхідності Рада організує зустріч за участю представників Вірменії й Азербайджану: "Якщо це буде потрібно, ми розмовлятимемо з обома послами, щоб вони могли дійти взаєморозуміння".

Застосування сили, яке спричинило загибель людей, Радбез ООН рішуче засуджує.

Що відбувається у Нагірному Карабасі

У зоні нагірно-карабахського конфлікту вдень й уночі 29 вересня тривали активні бойові дії.

Баку каже, що азербайджанські військові знищили танк, автомобіль, колону автомобільної техніки й артилерійську батарею, а ще близько 10 вірменських солдатів.

Єреван запевняє, що вірменська армія відбила атаки Азербайджану на різних напрямках, завдавши противнику значних втрат та знищивши групу атакувальної бронетехніки.

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