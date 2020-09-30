У Радбезі ООН озвучили позицію щодо війни у Нагірному Карабасі
Країни-члени Радбезу ООН 29 вересня провели закриті консультації щодо ситуації навколо Нагірного Карабаху, в якому тривають бої між арміями Вірменії та Азербайджану.
Радбез ООН закликає Вірменію й Азербайджан негайно припинити бойові дії. Про це заявив журналістам очільник Радбезу у вересні, постійний представник Нігеру при ООН Абду Абаррі, пише УНІАН.
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За підсумками закритих консультацій Абаррі заявив таке:
- "Члени Радбезу ООН підтримують звернення генерального секретаря (мовиться про генсека ООН Гутерреша, – 24 канал) до сторін конфлікту щодо негайного припинення бойових дій, зниження напруженості й повернення до переговорів без зволікань".
Абаррі додав, що за необхідності Рада організує зустріч за участю представників Вірменії й Азербайджану: "Якщо це буде потрібно, ми розмовлятимемо з обома послами, щоб вони могли дійти взаєморозуміння".
Застосування сили, яке спричинило загибель людей, Радбез ООН рішуче засуджує.
Що відбувається у Нагірному Карабасі
- У зоні нагірно-карабахського конфлікту вдень й уночі 29 вересня тривали активні бойові дії.
- Баку каже, що азербайджанські військові знищили танк, автомобіль, колону автомобільної техніки й артилерійську батарею, а ще близько 10 вірменських солдатів.
- Єреван запевняє, що вірменська армія відбила атаки Азербайджану на різних напрямках, завдавши противнику значних втрат та знищивши групу атакувальної бронетехніки.
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