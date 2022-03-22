У Раді готують закон про додатковий податок для компаній, що працюють з Росією, – нардеп

У парламенті йде робота над законом щодо компаній, які продовжують працювати в Росії. Для них хочуть запровадити додатковий податок.

Польська ідея про "бізнес-репарації" має запрацювати й у нас. Про це заявив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

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Якщо є гроші та бажання спонсорувати військову сферу агресора, отже, мають знайтись і гроші відновлювати все зруйноване ним в іншій країні.

– сказав Железняк.

На 26-й день війни у Росії продовжують працювати великі компанії як "Ашан", "Метро", "Нестле" та інші.

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