У Раді хочуть провести правки, які підпорядкують НАБУ та САП генпрокурору, – депутати

Правоохоронний комітет Верховної Ради проголосував за правки до законопроєкту, який готується до другого читання. Згідно з ними, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура будуть підпорядковуватися генеральному прокурору.

За даними депутатів, правки додали до законопроєкту № 12414. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепів Ярослава Железняка, Анастасію Радіну та очільника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.

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Як правки до законопроєкту можуть вплинути на НАБУ та САП?

Документ передбачає зміни до КПК щодо особливостей досудового розслідування справ, пов’язаних зі зникненням людей безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану.

За словами Радіної, туди додали правки, які "роблять САП декоративною інституцією і передбачають повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генерального прокурора". Зокрема, як повідомили депутати, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:

бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ;

передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам;

передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

У разі голосування за ці зміни антикорупційна інфраструктура України буде фактично знищена. Наслідки ухвалення цього законопроєкту для держави вважаю катастрофічними,

– написала Радіна.

А також закликала парламентарів не підтримувати цей документ. Железняк та Шабунін зазначили, що голосувати за нього хочуть уже сьогодні, 22 липня.

Зазначимо, що в НАБУ та САП вже відреагували на відповідний законопроєкт. Там вважають, що правки фактично знищують незалежність структур та підпорядковують діяльність генпрокурору.

Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована,

– вважають у НАБУ та САП.

Там також закликають нардепів утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні.