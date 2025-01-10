У Раді хочуть встановити в Україні Національний день молитви: чи буде це вихідний

Народні депутати пропонують запровадити в Україні Національний день молитви. Його планують відзначати щорічно 24 лютого – річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Так, 9 січня на засіданні Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів підтримав законопроєкт № 12336, який передбачає встановлення нового пам'ятного дня, передає 24 Канал із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

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В Україні буде новий пам'ятний день

Відомо, що ініціаторами проєкту виступили понад 30 народних депутатів, серед яких Давид Арахамія, Юлія Тимошенко, Микита Потураєв, Микола Княжицький, Іван Крулько тощо.

24 лютого буде робочим днем, якщо не припадає на вихідні дні.

У пояснювальній записці йдеться, що "молитва є запорукою консолідації і єднання українського суспільства".

Спільна молитва захистить Україну та тих, хто продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри у перемогу,

– наголошують автори законопроєкту.

До слова, до даного законопроєкту був створений альтернативний. Його ініціаторкою виступила голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Вона зазначила, що авторами основного законопроекту №12336 від 19.12.2024 запропоновано розширити статтю 73 Святкові і неробочі дні Кодексу законів про працю України ще і пам’ятними датами, що є абсолютно недоречним та безпідставним. "Пам’ятні дати не є частиною трудового законодавства", – наголосила нардепка.