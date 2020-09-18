У Верховній Раді виникла словесна перепалка між міністром з питань реінтеграції Олексієм Резніковим та нардепкою від "Голосу" Соломією Бобровською. Приводом стали "пацюки", які начебто які "завелися в монобільшості" і ухвалили постанову про вибори.

Суть конфлікту між Бобровською та Резніковим

Суперечка виникла під час години запитань до уряду в парламенті 18 вересня, повідомляє 24 канал.

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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що ухвалення Радою постанови про призначення місцевих виборів на 25 жовтня створило труднощі для переговорного процесу ТКГ.

У відповідь народна депутатка з фракції "Голос" Соломія Бобровська зазначила, що це незадоволення необхідно адресувати монобільшості.

Виходить так, що в команді президента в парламенті – монобільшості – сидять люди, які реєструють постанови, які потім псують переговори ТКГ для української сторони,

– зазначила депутатка.

За її словами, виникає питання "як так можливо, як такі речі допускаються". "Тобто у вас пацюки завелися у монобільшості?” – запитала Бобровська.

Ваша теза про тварин точно не до мене. Це вам між собою треба розібратися всередині – я не член парламенту,

– відповів Резніков.

Міністр також наголосив, що неетично говорити такі речі в Раді, засідання якого дивляться люди.

Чи були обіцянки РФ щодо виборів на Донбасі

Бобровська також попросила прокоментувати, що Україна пообіцяла щодо постанови Верховної Ради, якою вибори на 25 жовтня призначаються.

Резніков зазначив, що жодних обіцянок на зустрічі політичних радників зі сторони української делегації не було – "не вірте кремлівській пропаганді".

Важливо! РФ наполягає на тому, щоб у місцевих виборах у 2020 році взяли участь і жителі окупованих територій Донбасу. Позиція української сторони – вибори там проведуть після того, як тимчасово окуповані землі повернуть Україні й вона контролюватиме кордони.

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