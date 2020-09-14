У парламентському комітеті з нацбезпеки обговорили можливість створення Тимчасової слідчої комісії по справі вагнерівців. Наразі щодо цього тривають консультації.

Ситуацію з вагнерівцями роздмухують, аби тримати суспільство в напрузі та звинувачувати розвідувальні органи, розповів голова комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Тому у парламенті розглядають можливість створення Тимчасової слідчої комісії по справі вагнерівців.

Зараз консультуємося про те, чи буде сенс в цієї ТСК. Тому що багато інформації, яку ми б запросили, має такий гриф секретності, до якого не маємо доступу,

– пояснив Завітневич.

Голова парламентського комітету також додав, що ситуацію з вагнерівцями використовують проти України з метою "її розхитати, накачати певною інформацією". Для цього залучають усі інструменти, не лише медійні.

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Ситуація з вагнерівцями: що треба знати