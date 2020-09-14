У Раді розглядають можливість створення Тимчасової слідчої комісії по справі вагнерівців
У парламентському комітеті з нацбезпеки обговорили можливість створення Тимчасової слідчої комісії по справі вагнерівців. Наразі щодо цього тривають консультації.
Ситуацію з вагнерівцями роздмухують, аби тримати суспільство в напрузі та звинувачувати розвідувальні органи, розповів голова комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна".
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Тому у парламенті розглядають можливість створення Тимчасової слідчої комісії по справі вагнерівців.
Зараз консультуємося про те, чи буде сенс в цієї ТСК. Тому що багато інформації, яку ми б запросили, має такий гриф секретності, до якого не маємо доступу,
– пояснив Завітневич.
Голова парламентського комітету також додав, що ситуацію з вагнерівцями використовують проти України з метою "її розхитати, накачати певною інформацією". Для цього залучають усі інструменти, не лише медійні.
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Ситуація з вагнерівцями: що треба знати
- 29 липня на території Білорусі затримали 33 бойовиків угрупування ПВК "Вагнер". Київ попросив Лукашенка віддати тих із них, хто воював на Донбасі проти українців – загалом 28 людей.
- Було кілька версій того, що бойовики робили в Білорусі. Лукашенко стверджував, що вони приїхали дестабілізувати ситуацію в країні. Натомість росіяни стверджували, що Білорусь лише відправний пункт, а переїзд бойовиків узгоджений з місцевою владою.
- Згодом Білорусь віддала вагнерівців Росії, хоча й обіцяла видати їх Україні. Тоді українські журналісти, зокрема Юрій Бутусов і Яніна Соколова, стверджували, що їхнє затримання за самого початку було спецоперацією СБУ.
- Згодом Володимир Ар'єв опублікував документи СБУ, які вказують на те, що українським спецслужбам було відомо про вагнерівців задовго до їхнього затримання в Білорусі.