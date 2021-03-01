У Раді вимагають викликати Шмигаля "на килим" за катастрофу з боргами населення

На сьогодні заборгованість населення за житлово-комунальні послуги становить майже 80 мільярдів гривень, а до травня вона може зрости до 100 мільярдів. Така ситуація склалася через високі тарифи та бездіяльність уряду в питанні наведення ладу в сфері енергетики.

Про це під час погоджувальної ради в парламенті заявив співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Віктор Бондар.

"Це говорить про те, що люди просто неспроможні вже сплачувати. Заборгованість накопичуватиметься, і на кінець травня ми побачимо вже 100 мільярдів боргу", – наголосив він. Народний депутат назвав й інші кричущі факти. Зокрема, за його словами, заборгованість держпідприємства "Енергоринок" перед "Енергоатомом" сягає понад 24 мільярдів гривень за "зеленими тарифами".

Сумарний рівень заборгованості у системі "Нафтогазу", "Енергоатому" та "Енергоринку" – понад 150 мільярдів гривень. При цьому, уряд не демонструє бажання співпрацювати з парламентом, щоб виправити ситуацію та не надає аналітики парламентарям.

"Ми не бачимо ніякої послідовної логіки від уряду, що вони планують з цим робити. Ми говорили: дайте нам розгорнуту аналітику. Що відбувається в НАК "Нафтогаз України"? Яка реальна собівартість закупленого газу? Адже 70% блакитного палива, яке споживає Україна, власного видобутку. Яка його собівартість? Хто є постачальниками? Чому сьогодні саме така ціна на газ, хоча аналітики запевняють, що її спокійно можна було знизити у 2 – 3 рази", – сказав Віктор Бондар.

Народний депутат запропонував викликати урядовців до парламенту та напрацювати рішення, які дозволили б вирішити проблеми в енергосфері. "Давайте їх викликати, нехай нададуть нам всю необхідну інформацію, аналітику, яку ми запрошували. Проведемо тут спільне засідання, нараду і підготуємо рішення для того, щоб винести в зал. Зокрема, й кадрові, якщо це буде необхідно. А вся країна вже бачить, що кадрові рішення і щодо уряду і щодо практично всіх міністрів вже давно назрівають", – зауважив Віктор Бондар.

При цьому, як зазначено на сайті партії "За майбутнє", першими кроками в наведенні ладу з тарифами має стати введення мораторію на підвищення цін на комунальні послуги для населення та розширення програми субсидій для соціально незахищених верств.