У Раді зареєстрували проєкт про заборону символіки окупантів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє використовувати символіку російських окупантів. Мовиться, зокрема, про Z – символ кривавих злочинів росіян на українській території.

Про реєстрацію законопроєкту №7220 повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Докумен передбачає кримінальну відповідальність за використання російської загарбницької символіки.

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Між свастикою та Z буде знак рівності, – Железняк

Після прийняття між нацистською свастикою та російською Z (та іншими) буде знак рівності,

– додав Железняк.

До створення законопроєкту долучились 15 нардепів. Железняк наголосив, що символічною стала перша трійка авторів, адже сам Железняк – з Маріуполя, Олександр Бакумов – з Харкова, а Володимир Цабаль – з Бучі.

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Раніше зі схожою ідеєю – заборонити символіку російських окупантів – виступали і за кордоном. Зокрема, мовиться про країни Балтії.