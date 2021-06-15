У Раді звернулися до поліції через референдум, ініційований "мертвими душами"

Напередодні ЦВК відмовила у реєстрації ініціативної групи з іменами мертвих людей у списку щодо проведення референдуму про продаж землі. 15 червня на засіданні Верховної Ради Федір Веніславський закликав правоохоронців відкрити кримінальне провадження за цим фактом.

Підняли з могили 17 мертвих душ, – Веніславський

Нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський обурився тим, що деякі політичні партії намагаються закликати до своїх лав не лише живих, але й мертвих громадян України. Зауважимо, ймовірно, мовиться про "Батьківщину", адже саме ця політсила постійно блокувала земельну реформу.

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На підтримку однієї з політичних сил представлених у парламенті підняли з могили 17 мертвих душ. 17 громадян України, які перебувають на тому світі, виступили на підтримку партії,

– обурився Веніславський.

Політик закликав правоохоронців оцінювати його виступ як депутатське звернення щодо реєстрації кримінального провадження. Мовиться про факт фальсифікації виборчої документації всеукраїнського референдуму політичною силою, яка допустла виключення до ініціативної групи мертвих громадян.

"Референдум – це інструмент, який має використовувати народ. Він не є правом політичних партій, які хочуть скористатися ним через різноманітні маніпуляції", – наголосив "слуга народу".

Реакція Тимошенко

Водночас лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час свого звернення проігнорувала слова Веніславського про "мертві душі".

"Майже 12 тисяч людей зібралися в ініціативну групу, щоб провести референдум", – заявила політикиня.

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Що відомо про незаконну ініціативну групу

1 червня ініціативна група подала у Центральну виборчу комісію документи зборів громадян. Мовилось про проведення всеукраїнського референдуму з питання "Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?". У документах мовилось, що на зборах були 10 927 громадян України. До речі, в протоколі число було іншим – 11 873 осіб.

ЦВК відмовила такій ініціативній групі у реєстрації. З'ясувалося, що до списку двічі включили 47 учасників зборів, а 19 людей взагалі вже мертві.



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