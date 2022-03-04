Радіація не обирає, з яким паспортом людина народилася, – Рудик закликала союзників допомогти

Росія у ніч на 4 березня нещадно обстрілювала Запорізьку АЕС. Володимир Зеленський звернувся до світу за допомогою, адже якщо станеться трагедія – постраждає не лише Україна.

Про це в ефірі 24 каналу сказала голова партії "Голос" Кіра Рудик. Вона наголосила, що Європа повинна розуміти усю серйозність ситуації.

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"Сьогоднішня ніч, коли російські війська бомбили атомну електростанцію, показала іншим союзникам, що це буде проблема не тільки України. Це вже давно проблема не тільки України", – наголосила Рудик.

Радіація не обирає, з яким паспортом людина народилася. Вона не розбирається, чи країна в НАТО чи в ЄС. Якщо гахне – гахне по всіх,

– зазначила нардепка.

Рудик: Треба діяти як Путін

Вона пояснила, що зараз нардепи працюють над тим, аби союзники надали Україні підтримку в небі.

"Ми маємо діяти як Путін. Якщо він каже "їх там нема", то наші союзники також можуть не бути офіційно, але надати нам підтримку і допомогу", – висловилась Рудик.

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