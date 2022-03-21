Радіаційний фон у зоні відчуження та за її межами погіршився: все через лісові пожежі

У Держатомрегулюванні забили на сполох через радіаційний фон у зоні відчуження та за її межами. Там наголосили, що це може мати погіршення радіаційної ситуації в Україні та у всій Європі.

Наразі автоматизована система контролю радіаційного стану в зоні відчуження не працює.

Важливо Здійснено часткову ротацію персоналу ЧАЕС: вдалось вивезти 64 особи

У Держатомрегулюванні зауважили, що через окупантів українські рятувальники не можуть займатися гасінням лісових пожеж у зоні відчуження.

Лісові пожежі в холодний період року є нетиповим явищем для зони відчуження. Існує велика ймовірність того, що у весняно-літній період інтенсивності лісових пожеж там можуть досягнути максимально можливих меж,

– пояснили у Держатомрегулюванні.

Це, своєю чергою, призведе до практично повного вигоряння радіоактивно забруднених лісів у зоні відчуження і, відповідно, до значного погіршення радіаційного стану в Україні та у всій Європі.

Яка ситуація у Чорнобилі

У зоні відчуження, яку тимчасово контролюють окупанти, нещодавно почалися займання. Росіяни обстрілювали з артилерії ліс, щоб спровокувати пожежі. Також ворог уже 25 днів використовує інфраструктуру ЧАЕС для військових цілей, робітники станції перебували у заручниках.

Лише 20 березня таки вдалось здійснити часткову ротацію персоналу. В "Енергоатомі" зазначили, що на заміну евакуйованому персоналу ЧАЕС відправились 46 добровольців-працівників станції, які виконуватимуть свої обов'язки і забезпечуватимуть функціонування українського підприємства.

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