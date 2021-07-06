Сутички в Тбілісі: радикали влаштували провокації під час акції на підтримку ЛГБТ – відео
Джерело:телеграм-канал "Протесты в мире"
У Тбілісі 6 липня відбувається акція підтримки ЛГБТ-спільноти. Однак на неї прийшли й радикали. Це призвело до сутичок.
Радикали закидали учасників акції камінням
На проспекті Руставелі у столиці Грузії відбувається 2 акції – на підтримку ЛГБТ-спільноти й проти неї. Їх розділяють правоохоронці.
Раніше У центрі Тбілісі противники ЛГБТ-маршу і радикали напали на журналістів: 40 постраждалих, – ЗМІ
Активістів на підтримку трансгендерів зібралося так багато, що силовикам довелося перекрити центральний проспект.
У Тбілісі на акцію вийшли прихильники ЛГБТ-спільноти: відео
Радикалів зібралося близько 200. Вони кидали камінням в учасників акції через колону силовиків, яка щитом стояла перед активістами. На відео видно, як силовики затримують провокаторів та саджають їх в автомобілі. Одного з радикалів виводили під аплодисменти.
Силовики виводять провокатора: відео
Дивіться відео, як радикали кидають камінням в активістів:
Дивіться кадри затримання радикалів:
Дивіться пряму трансляцію з акції у Тбілісі:
Раніше радикали побили журналістів
- Впродовж 1 – 5 липня представники ЛГБТ-спільноти проводять в Тбілісі "тиждень ЛГБТ". 5 липня мав відбутись "Марш гідності", однак через радикалів його довелося скасувати.
- Протестувальники прийшли до офісу "Тбілісі Прайду" та зірвали прапори ЛГБТ-спільноти, а потім спалили їх.
- Крім того, вони побили журналістів. За даними ЗМІ, постраждали близько 40 кореспондентів й операторів, які висвітлювати подію. 4 з них відвезли у лікарню.