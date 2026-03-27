"Валдай" знищено: ЗСУ також накрили командний пункт противника

У ніч проти 27 березня Сили оборони України завдали низку результативних ударів по російських військових цілях. Зокрема, вдалося уразити російський радіолокаційний комплекс “Валдай” у районі Гвардійського в Криму.

Про результати атак українських військових по ворогу повідомили в Генштабі.

Які цілі атакували СОУ?

Окрім ураження комплексу "Валдай", який, як зазначають військові, має виявляти та протидіяти малорозмірним БпЛА, українські бійці атакували також наземну станцію управління БпЛА "Форпост" у Євпаторії.

Крім того, українські воїни били по командному пункту противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області,

– повідомили в Генштабі.

Також вдалося вдарити по скупченню живої сили окупантів в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області.

Під ударом був ворожий склад боєприпасів у районі Мангуша на Донеччині.

Прилетіло й по складах росіян у районах Рибинського (ТОТ Донецької області) та Новоселівки (ТОТ Запорізької області).

Наразі масштаби збитків окупантів та втрати ворога уточнюються.

