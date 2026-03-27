"Валдай" знищено: ЗСУ також накрили командний пункт противника
- У ніч проти 27 березня ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс "Валдай" у Криму та інші військові цілі.
- Були атаковані об'єкти в Донецькій та Запорізькій областях, зокрема командний пункт і склади боєприпасів.
У ніч проти 27 березня Сили оборони України завдали низку результативних ударів по російських військових цілях. Зокрема, вдалося уразити російський радіолокаційний комплекс “Валдай” у районі Гвардійського в Криму.
Про результати атак українських військових по ворогу повідомили в Генштабі.
Які цілі атакували СОУ?
Окрім ураження комплексу "Валдай", який, як зазначають військові, має виявляти та протидіяти малорозмірним БпЛА, українські бійці атакували також наземну станцію управління БпЛА "Форпост" у Євпаторії.
Крім того, українські воїни били по командному пункту противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області,
– повідомили в Генштабі.
Також вдалося вдарити по скупченню живої сили окупантів в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області.
Під ударом був ворожий склад боєприпасів у районі Мангуша на Донеччині.
Прилетіло й по складах росіян у районах Рибинського (ТОТ Донецької області) та Новоселівки (ТОТ Запорізької області).
Наразі масштаби збитків окупантів та втрати ворога уточнюються.
Якими були результати попередніх атак по росіянах?
Бійці підрозділу "Фенікс" нещодавно ліквідували на Луганщині рухому радіорелейну станцію Р-416Г-МС вартістю близько 600 тисяч доларів. Це лише другий випадок знищення подібної станції від початку повномасштабного вторгнення.
Водночас підрозділи 46-ї бригади завдали ударів по російських окупантах на Покровському напрямку, знищивши техніку та особовий склад.
Загалом же від початку війни проти України втрати Росії склали приблизно 1 293 170 військовослужбовців, лише протягом доби ворожа армія не дорахувалася близько тисячі своїх солдатів..