Радість розуміти, що ти залишив слід в історії українського спорту, – Подкопаєва

Урочистості з нагоди 30-річчя Національного олімпійського комітету відбулося за підтримки групи Метінвест. Компанія не вперше підтримує олімпійців та спортивний рух.

Про те, що найщасливіша мить для будь-якого спортсмена – це підняття державного прапора на світових змаганнях, розповіла на святкуваннях олімпійська чемпіонка та володарка срібної медалі зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва.

"Все це було на межі людських можливостей. Деколи, озираючись назад, не розумію, як такі юні обдаровані люди виконують такі складні елементи. Велика радість розуміти, що ти залишив слід в історії українського спорту. Коли підіймається синьо-жовтий стяг, коли звучить гімн України. У такі моменти неможливо стримати сліз радості й гордості за свою країну і її перемогу", – розповіла Подкопаєва.

Нагадаємо, що організація свята відбулась за підтримки Метінвесту. Працівники підприємств цілими родинами беруть участь у власних олімпіадах з різних видів спорту – Metinvest Steel Games.

Як раніше повідомлялось, Володимир Зеленський також взяв участь в урочистій церемонії. Він привітав спортсменів і тренерів, та заявив, що Україна заслуговує стати господарем Олімпійських ігор.

Як відсвяткували 30-річчя Національного олімпійського комітету: дивіться відео