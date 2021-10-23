Радницю голови українського банку судитимуть за величезну розтрату коштів

Радниця голови правління одного з українських банків постане перед судом. Її обвинувачують у розтраті майже 400 мільйонів гривень.

Мовиться про ПАТ "Юніон Стандард Банк". Слідчі встановили, що обвинувачена, перебуваючи на посаді, сприяла кредитуванню підприємств з ознаками фіктивності.

Читайте також Справа "Дельта банку": слідчі провели обшуки та вручили ще 4 підозри

Відповідні підрозділи банку рекомендували у таких випадках залучати для видачі кредитів застави. Втім, такі заклики були проігноровані. Загальна сума кредитних грошей, виданих без застави, сягає понад 384 мільйони гривень.

Раніше представники Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо голови правління та іншого радника голови правління цього ж банку – за фактом розтрати 521 мільйона гривень. В обох випадках мовиться про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.

Ще один фігурант – у Польщі

Голова наглядової ради "Юніон Стандард Банку", який також є фігурантом справи, наразі перебуває за кордоном. Через це Україна звернулася до компетентних органів Польщі з клопотанням про його екстрадицію. Адже на батьківщині посадовця підозрюють у вчиненні злочинів. За інформацією Financial club, у 2013 році головою наглядової ради цього банку став одеський бізнесмен Євген Дзюба.

. "Юніон Стандард Банк" створений у 1994 році. До ребрендингу у 2013 році установа працювала під назвою "Катеринославський". У жовтні 2015 цей банк визнали неплатоспроможним. Процедура його ліквідації як юридичної особи завершилася через 4 роки.