Радуцький назвав регіони, у яких найважча ситуація з ліками через дії окупантів

Через цинічні дії російських окупантів у деякі регіони України дуже складно доставляти ліки. Зокрема, важкою є ситуація у кількох населених пунктах на півночі Київської області.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі 24 каналу. Дуже складною є й ситуація у Маріуполі.

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"Там теж дуже важко. Однак більш-менш працює гуманітарний коридор і людей потрохи виводять", – зазначив нардеп.

Водночас гуманітарні конвої таки доставляють ліки у міста Харківської та Запорізької областей. Міністерство охорони здоров'я забезпечує відповідну логістику.

Як розповів Радуцький, зараз в Україні відчиняють щоразу більше аптек. До роботи повертаються й компанії, які займаються гуртовим постачанням ліків. Також запрацювали українські фармзаводи.

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