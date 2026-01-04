Ірак і Франція майже домовились про постачання винищувачів Rafale: коли може відбутися угода
- Ірак та Франція ведуть переговори щодо контракту на постачання 14 винищувачів Rafale F4, завершення якого очікується у 2026 році.
- Угода включає постачання 10 одномісних Rafale C та 4 двомісних Rafale B, а також можливе придбання ракет Mica NG і Meteor та високоточних авіабомб.
Ірак і Франція можуть підписати контракт на постачання 14 винищувачів Rafale F4 для Повітряних сил Іраку. Переговори між сторонами тривають із 2022 року, а їх завершення очікують уже найближчим часом, хоча точні терміни поки що не визначені.
Винищувачі допоможуть підсилити оборонну здатність Іраку. Про це пише 24 Канал з посиланням французьке авіаційне видання Avions Legendaires.
Що відомо про угоду?
За даними видання, йдеться про закупівлю десяти одномісних Rafale C та чотирьох двомісних Rafale B. Окрім самих літаків, переговори охоплюють можливе постачання сучасних ракет класу "повітря – повітря" Mica NG та Meteor, а також високоточних авіабомб для ураження наземних цілей. Угоду можуть підписати у 2026 році.
Нові винищувачі мають суттєво посилити спроможності іракських Повітряних сил, зокрема в частині контролю повітряного простору та стримування потенційних загроз. Водночас рішення на користь Rafale пояснюють і досвідом спільних навчань іракських та французьких пілотів, під час яких французькі літаки демонстрували помітну перевагу над наявними в Іраку F-16IQ.
Зверніть увагу! Авіоніка та системи РЕБ іракських F-16IQ значно поступаються стандартним моделям F-16. Це обмеження було введено через занепокоєння Ізраїлю щодо бойових можливостей Іраку, тому США продали літаки з мінімальними можливостями, здатними лише уражати наземні цілі.
Що відомо про плани України підсилити власну авіацію?
Україна планує закупити шведські винищувачі Gripen для підсилення обороноздатності, оскільки F-16 недостатньо через блокування зброї США. Gripen можуть нести різне озброєння, працювати в парі з іншими літаками та комплексами,
Україна та Франція підписали угоду на закупівлю 100 літаків Rafale F4, які мають певні переваги порівняно з F-16 та Gripen. Rafale має реальний бойовий досвід і сумісність з ракетами НАТО, тоді як Gripen практично не має бойового досвіду.
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив, що Україна отримає всі обіцяні винищувачі F-16 після підготовки пілотів та технічних процедур. Навчання пілотів займає місяць, тому літаки не одразу відправлять в Україну.