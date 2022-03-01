Рахункова палата України ініціює питання щодо списання зовнішнього боргу України

Через військову агресію Росії щодо України держава зазнала колосальних збитків. Через це державна Рахункова палата вирішила ініціювати питання щодо списання зовнішнього боргу України.

Зовнішній борг України нині становить 1,6 трильйона гривень, або ж 57 мільярдів доларів.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Про ініціювання питання щодо списання боргу написав голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Повний текст повідомлення:

Масштаб руйнувань в Україні, завданих агресією Росії колосальний! Зважаючи на це, від наших зовнішніх кредиторів необхідно вимагати списання боргів України. На сьогодні зовнішній борг становить 1.6 трл грн або понад 57 млрд дол. Міжнародні фінансові організації повинні переглянути боргову політику та обнулити борги України!

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!