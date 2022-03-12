Рахуватимуть кілобайти: в Росії може суттєво впасти швидкість інтернету

Лондонська інтернет-біржа планує відключити від мережі найбільших російських провайдерів "Ростелеком" і "Мегафон". Тому тепер в країні-агресорці можливі проблеми з інтернетом.

Поки Роскомнагляд блокує соцмережі для росіян, Лондонська інтернет-біржа полегшує їм роботу. Нема інтернету – нема що блокувати.

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"Ростелеком" є основним інтернет-провайдером у Росії. Він уже внесений у санкційний список США.

Головною причиною відключення є те, що через усі ті санкції, які наклали на Росію, компанії провайдерів не зможуть оплатити рахунки. А відповідно – не зможуть отримувати інтернет-послуги.

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