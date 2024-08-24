Може стати нічним жахом для ворога: що відомо про нову гібридну зброю "Паляницю"

В Україні з'явилася нова гібридна зброя – ракета-дрон "Паляниця". Вона вже успішно атакує ворожі об'єкти та завдає противнику відчутних втрат.

Гібридну зброю розробляли в умовах максимальної секретності. Що відомо про характеристики "Паляниці" та який вигляд може мати ракета-дрон – передає 24 Канал.

До теми Росіянам буде складно вимовити, що прилетіло, – Зеленський про нову ракету-дрон "Паляниця"

Що відомо про ракету-дрон "Паляниця"

Виступаючи на Софійській площі, Володимир Зеленський повідомив, що на озброєнні Сил оборони з'явилася нова гібридна зброя – ракета-дрон "Паляниця". Її вже також успішно застосували, щоб уразити ворожий об'єкт.

Сьогодні було вперше застосовано абсолютно нову зброю – українську ракету-дрон "Паляниця". Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено. Росіянам буде дуже важко, важко навіть вимовити, що саме прилетіло, важко протистояти, але легко зрозуміти за що,

– повідомив Зеленський.

Цікаво, що Олександр Камишін у мережі також підтвердив використання "Паляниці". Однак міністр повідомив, що ракету-дрон використовували для ураження об'єктів на тимчасово окупованих територіях.

Ракета-дрон "Паляниця" сьогодні була вперше успішно застосована, вразивши військовий об'єкт ворога на тимчасово окупованій території,

– повідомив Камишін.

Наразі характеристики "Паляниці" залишаються невідомими, однак Камишін наголосив, що це новий клас зброї – rocket drones. Він лише повідомив, що за своїми тактико-технічними характеристиками виріб підпадає під обидва визначення – ракета та дрон.

Також у мережі немає офіційних зображень ракети-дрона "Паляниця". Водночас, "Мілітарний" у січні 2024 року писав про випробування нових дронів. Тоді ж були й опубліковані світлини дрона з реактивною тягою.

Тоді волонтер і керівник БФ "Батальйон Волонтер" Максим Глушак у мережі опублікував кадри з дроном та повідомив, що успішно відбулося тестування "пташок" на реактивній тязі. З фото можна зробити лише висновок, що конструкція безпілотника передбачає обтічний корпус, що нагадує за формою ракету, а також загнуті крила й шасі для зльоту. Наявність повітрозабірників також наштовхує на думку, що дрон може бути оснащений реактивною тягою.

Складно сказати, який саме тип дрона тоді опублікували у мережі, однак, цілком ймовірно, що це могла бути "Паляниця" або її прототип, адже за тактико-технічними характеристиками вони схожі.

Дрон на реактивній тязі / Фото Максим Глушак

Портал Defence Express додає, що українські фахівці обрали оптимальний шлях – поєднання ефективності та відносно невеликої вартості виробу. Відтак, "Паляниця" є маневреним типом зброї й може стати проблемою для ППО.

Відео тестування дрона з реактивною тягою: дивіться відео

Зеленський під час виступу не став розкривати характеристики ракети-дрона "Паляниця". Він лише додав, що ця гібридна зброя швидша і потужніша за далекобійні українські дрони.