Не зможуть і вимовити: українці розірвали мережу мемами про ракету-дрон "Паляниця"

В Україні створили нову гібридну зброю – ракету-дрон "Паляниця". Це слово давно стало тригером для росіян, адже вони буквально не можуть його вимовити.

Однак тепер росіянам доведеться вивчити це слово, адже "Паляниця" вже успішно атакувала ворожі позиції. Водночас українці вже розірвали мережу жартами про нову зброю, передає 24 Канал.

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"Добра з медом паляниця"

Ще на початку повномасштабного вторгнення слово "паляниця" стало тригером для російських загарбників. Окупанти не могли його вимовити, а на пропагандистських шоу навіть пояснювали значення цього слова. Щоправда, спочатку вони вважали, що це слово перекладається на російську як "клубніка".

Тепер росіянам доведеться вивчити це слово, адже нова ракета-дрон може стати нічним кошмаром ворога, адже в радіусі її дії близько 20 ворожих аеродромів.

У мережі жартують, що вимовити "Паляниця" й досі буде складно для російських загарбників.

Меми про нову ракету-дрон "Паляниця" – більше у галереї

Пропагандисти намагаються сказати слово "Паляниця": дивіться відео

Жарти про "Паляницю": дивіться допис

У мережі також жартома додають, що тепер українські фахівці повинні створити боєголовку, яку назвуть "Медом", бо "добра з медом паляниця".

Меми про "Паляницю" – більше у галереї

До слова, Зеленський, коли повідомив про нову українську зброю, також пожартував про її назву. Він додав, що ворогу буде складно її вимовити, що прилетіло.

"І знаємо, що Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло", – жартома зауважив Зеленський.