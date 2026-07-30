Російська ракета залетіла вглиб Польщі на 100 кілометрів: якої реакції від Варшави чекати

Під час атаки по Україні російська ракета залетіла у Польщу на майже 100 кілометрів, вона впала у Люблінському воєводстві. Попри те, що країна є одним із лідерів держав НАТО за обсягом виділеного відсотка від ВВП на сферу оборони, має сили й засоби, проте на фінальних етапах рішучості з боку поляків не спостерігається.

На цьому в етері 24 Каналу, коментуючи падіння російської ракети Х-101 в Польщі, наголосив військовослужбовець ЗСУ, аналітик Олександр Мусієнко. Він натомість навів у приклад Румунію, яка теж страждала від того, що її повітряний простір перетинали російські засоби ураження ("Шахеди").

Польщі варто взяти приклад з Румунії

Румунія активніше почала працювати по повітряних російських цілях у своєму просторі та збивати дрони. Це, як підкреслив аналітик, єдиний поки що сусід України, який показує, як потрібно діяти. З його слів, Румунія шукала рішення по протидії російським БпЛА і раніше, змінила процедуру, швидко привела у відповідність законодавство, дала можливість працювати військовим і поставилася до цього відповідально.

Румунія – це найкращий приклад того, яким чином потрібно адаптуватися і не боятися діяти та як має виглядати оборона південно-східного флангу НАТО, чого не можна сказати про Польщу. В цьому є певна проблема, яка більше залежить від неї. Це, звичайно, її внутрішнє питання, як боронитися. Але Україна відкрита. Коли залітали російські дрони на територію Польщі, то були заяви від військово-політичного керівництва України про те, що ми готові ділитися досвідом,

– нагадав Мусієнко.

Країни Балтії, Польща, з його слів, зацікавлені в тому, щоб переймати український досвід у контексті протидії безпілотникам, яким чином залучати наші дрони-перехоплювачі та інтегрувати систему малої ППО. Військовий ЗСУ зазначив, що їхній інтерес по військовій лінії, по співпраці штабів, є колосальним і, на його думку, буде реалізовуватися.

Можливо, є певні політичні аспекти, які складно пояснити. З військового погляду чи може винищувач, який підіймається в небі над Польщею, збити крилату ракету? Звичайно, може. Тоді виникають запитання: а в чому виник збій? І далеко не вперше. Я думаю, що це питання буде доволі серйозно вивчатися, тому що кожен такий випадок Росія використовує з користю для себе,

– наголосив Мусієнко.

Аналіз ситуації з російською ракетою в Польщі: дивіться у відео

У Кремлі стежать за реакцією Польщі

Аналітик підкреслив, що росіяни одразу моніторять реакцію, стан системи протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій, які ведуть спостереження в небі. Росіяни відстежують, яким чином це відбувається і за якими алгоритмами реагують на такі дії, і роблять відповідні висновки.

Вони сьогодні такі: є певна вразливість, в тому числі території Польщі та загалом східного флангу НАТО для російських атак. Тобто, як додав аналітик, у Росії є можливість атакувати в разі необхідності, видаючи це за випадкові інциденти.

Думаю, що в цьому випадку буде реакція про те, що це було нецілеспрямовано. Загалом, якщо не буде надалі такої реакції, як демонструє Румунія, тоді такі ракети будуть залітати частіше,

– прогнозує Мусієнко.

Військовий підсумував, що нині Румунія найпослідовніший сусід України, який чітко демонструє, як потрібно діяти у таких випадках. За його переконанням, це найкращий досвід, який треба переймати іншим сусідам у випадках, коли російські засоби ураження перетинають їхній повітряний простір.