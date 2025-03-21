Білорусь працює над пусковою установкою для "Орешника": наскільки це може бути правдою

Лукашенко заявляв, що Білорусь працює над пусковою установкою для "Орешника". У соцмережах також з'явилося відео випробування у Мінську 6-вісного шасі.

Призначення того шасі публічно не розголошувалося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

Дивіться також Немає доказів, що Росія передала Білорусі ядерну зброю, – радник Тихановської

Чи справдІ Білорусь зробила пускову установку для "Орешника"

У мережі з'явилося відео з випробувань 6-вісного шасі в Мінську, призначення якого офіційно не розголошується.

Хоча точний час зйомки залишається невідомим, є ймовірність, що кадри зафіксували тестування шасі для пускової установки (ПУ) російської балістичної ракети середньої дальності (БРСД) "Орешник", також відомої як "Кедр".

Припущення підкріплюється заявами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який стверджував, що білоруський оборонно-промисловий комплекс нібито виготовляє пускові установки для російських БРСД.

Одне з ключових підприємств білоруського оборонно-промислового комплексу – "Мінський завод колісних тягачів" (МКЗТ) – є виробником шасі серії 7930, що використовується в низці ракетних комплексів, які перебувають на озброєнні Росії.

Зокрема, продукція МКЗТ застосовується в оперативно-тактичному ракетному комплексі "Іскандер", берегових ракетних системах "Бал" (з ракетами Х-35У) та "Бастіон" (з П-800 "Онікс"), артилерійському береговому комплексі А-222 "Берег", антенному посту ЗРК С-400 та інших системах.

Якщо брати наявні зображення у відкритому доступі, то можна зробити висновок, що використання спецшасі від білоруського МКЗТ передбачалось і в рамках проекту балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубеж", котру Росія офіційно "призупинила" в 2018 році, та яка по факту виступила базою під "Орешник", він же "Кедр",

– аналізують у виданні.

Порівняльний аналіз мобільних пускових установок ускладнюється тим, що щодо РС-26 "Рубеж" росіяни та білоруси демонстрували лише ходові макети у двох конфігураціях, тоді як остаточний варіант мобільної ПУ залишався нерозкритим. Відомо, що в одній версії шасі мало вісім осей, а в іншій – шість.

На цьому тлі складно визначити, наскільки кардинальними можуть бути відмінності між ПУ для РС-26 "Рубеж" та БРСД "Орешник". Проте вже зараз можна відзначити, що нове шасі білоруського МКЗТ, яке випробовували в Мінську, має іншу конфігурацію – зокрема, кількість осей (шість замість восьми в одному з варіантів "Рубежа") та їх розміщення.

Крім того, можливі відмінності в силовій установці, масі ходової частини, швидкості руху та показнику корисного навантаження для цієї мобільної ПУ.

На основі викладеного вище можна розглянути два ймовірні варіанти: