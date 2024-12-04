Українська ракета-дрон "Паляниця" вийшла у серійне виробництво, – міністр оборони

Цього року Україна вже виготовила перші 100 ракет. Зокрема, українська ракета-дрон "Паляниця" вийшла у серійне виробництво.

Про це міністр оборони Рустем Умєров написав у колонці для видання LB.ua, інформує 24 Канал.

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Ракета-дрон "Паляниця" вже вийшла в серійне виробництво

Міністр оборони нагадав слова президента Володимира Зеленського, який повідомив, що цього року Україна вже виготовила перші 100 ракет.

Приватні підприємства також демонструють неймовірні результати. Наприклад, новий стартап реалізував проєкт ракети "Паляниця", яка вже вийшла у серійне виробництво завдяки підтримці Міноборони,

– додав Умєров.

Глава Міноборони назвав такий результат яскравим прикладом того, як держава та приватний сектор об’єднуються задля досягнення спільної мети.

Також очільник оборонного відомства розповів, що в країні відновили й масштабували серійне виробництво крилатих ракет Р-360 комплексу "Нептун". За його словами, модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності.